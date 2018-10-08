Whatsapp mesaj arşivi nedir, nasıl bulunur ?

WhatsApp, dünya genelinde oldukça tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından birisi. Akıllı telefonların gelişmesinden önce deli gibi SMS kullandığımız yıllar geride kalırken, WhatsApp ile anlık mesajlaşma, multimedya iletimi gibi özelliklerin tadını çıkarır hale geldik.

Tabi bazen WhatsApp messenger ilişkilerin de düşmanı olabiliyor. Bazı kişiler düzenli olarak mesaj silme işlemi yapsa da, bundan daha basit bir yol bulunmakta. WhatsApp mesajlarını arşivleyerek o kişi veya kişiler ile olan mesajlarınızı WhatsApp ana ekranında görünmemesini sağlayabilirsiniz.

WhatsApp mesajlarını arşivleyen kişiler bu özelliği ilk kullandığı zaman, arşivlenen mesajlar nerede sorusunu sormadan edemiyor. Hal böyle olunca kullanıcılar, WhatsApp arşiv mesajlarına nereden ulaşabilirim cevabını arıyor. Gelin beraber bu konuyu inceleyelim.

Whatsapp Mesajları Nasıl Arşivlenir ?

İlk olarak arşivlemek istediğiniz sohbetin üzerine basılı tutun ve aşağıdaki görselde gördüğünüz ikona dokunun. Bu işlemden sonra o sohbet whatsapp ana sayfanızdan yok olacak ve arşiv kısmına gidecek.



WhatsApp’da arşivlenen mesajlara nerede ?

WhatsApp ana ekranında iken en alt kısıma indiğiniz taktirde arşivlenen sohbetler yazısını göreceksiniz. Bu yazıya dokunarak arşivlediğiniz tüm sohbetlere ulaşabilirsiniz.