Angry Birds Tarzı Yeni Bir Oyun: “Badland Brawl “

Akıllı telefonların gelişmesi ile beraber bir çok oyuncu Angry Birds tarzı oyunlar ile cihazlarını keşfetmeye başladı. Yıl oldu 2018 ve bu tarz oyunlar üzerine eklemeler yapılarak karşımıza çıkmakta. Yeni keşfedeceğimiz oyunun adı ise : Badland Brawl.

Angry Birds ve Clash Royale karışım diyebileceğimiz bu oyun grafikler bakımından da Badland oyununu çağrıştırmakta. Bu oyunda dar bi oyun sahası içerisinde uzun kulelerin arkasındaki düşmanlarınız ile mücadele veriyorsunuz.

Oyunda bölümleri geçtikçe ve envarterinizi geliştirdikçe karakterinizde güçleniyor. Bu oyunu dilerseniz buradaki linkten telefonunuza indirebilirsiniz.