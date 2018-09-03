LOL Skin ve Uygulama Paylaş Tablet Adam’da !

Lol Skin Ne İşe Yarar ?

Lol Skin , League Of Legends oyunu içerisinde bulunan 141 şampiyonun özel olarak tasarlanmış bütün kostümlerini program sayesinde ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.

Satın almak istediğiniz kostümü Lol Skin ile deneyip ücretine değip değmediğini anlayarak, kostümlerinizi satın alabilirsiniz.

Herhangi bir harita veya özel maçlar oluşturabilir, istediğiniz 141 League Of Legends şampiyonun kostümlerini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Program Riot açısından bir problem oluşturmadığını biliyoruz, bu program ile ban yiyen sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır.

Sadece oyun içi yazışmalardan kendini belli eden oyuncular oyundan kalıcı olarak uzaklaştırma almıştır. Ayrıca sadece bütün kostümleri değil renk paketlerini de hiçbir ücret vermeden kullanabilirsiniz.

Lol skin indirmek için : https://tabletadam.com/lol-skin/

Uygulama Paylaşma Programının Özellikleri

Uygulama Paylaş programı android işletim sisteminde bulunan uygulamaları arkadaşlarınızla paylaşmak için tasarlanan ücretsiz bir uygulamadır.

Uygulama paylaş programı sayesinde telefonunuzda bulunan uygulamaların linkini veya apk dosyasını paylaşabilirsiniz.

Ayriyeten apk dosyalarınızı İstediğiniz platformda paylaşım yapabilirsiniz örnek olarak: Bluetooth, E-posta, Dropbox , Google Drive gibi bir çok araç ile paylaşım yapabilirsiniz.

Bir güzel özelliği de Uygulama sayesinde linklerinizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın bir de pro sürümü bulunmakta bu sürüm ücretlidir, dikkat çekici özelliklerinden biri ise 100 Mb’lık bir dosyayı paylaşabilirsiniz.

Uygulama paylaş indirmek için : https://tabletadam.com/uygulama-paylas/

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