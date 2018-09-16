Instagram’da Bölünmüş Fotoğraf Nasıl Yapılır ?

Belli zaman dilimlerinde internet ortamında popülerleşen akımlar olabiliyor. Bunlardan birisi de Instagram profilinde bir fotoğrafın bölünmüş parça parça olarak paylaşılması. Bir fotoğrafın kare kare parçalanması ve Instagram’a bu fotoğrafların tek tek yüklenmesi ile elde edilen bu görsellik, profillere güzellik katabiliyor.

Instagram profilinizi görsellik bakımından istediğiniz tarza getirdiğiniz anda daha çok takipçiye sahip olabilirsiniz. Bunun için bazı kullanıcılar profillerine bölünmüş fotoğraflar ekleyebiliyor. Fotoğraflarınızı bu hale getirebilmek için ekstra programlar kullanmanız gerekebilir.

9Square For Instagram İle Bölünmüş Fotoğraf yapma

Instagram bölünmüş fotoğraf işlemi için Play Store’dan 9Square programına ihtiyacınız bulunmakta. Buraya tıklayarak ilgili uygulamayı cep telefonunuza indirip yükleyiniz. Ardından uygulamayı açtıktan sonra galeriden parçalamak istediğiniz fotoğrafı seçin. Ardından uygulama ebat seçimi yapmanızı isteyecek ve parçalanmış halini sizlere sunacaktır. Bundan sonra yapmanız gereken ise o parçalanan görselleri tek tek Instagram profilinize yüklemek.