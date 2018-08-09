Whatsapp web çalışmıyor Sorunu Çözümü nedir ?

WhatsApp uygulamasına gelen güncellemeler uygulamanın kullanılabilirliğini oldukça artırdı ve bu yenilikler arasında en dikkat çeken ise WhatsApp web özelliği oldu. WhatsApp web üzerinden telefonunuzdaki WhatsApp mesajlaşma uygulamasını açabilir ve tıpkı telefondaymış gibi mesajlaşmanın tadını çıkartabilirsiniz.

WhatsApp uygulamasını bilgisayar üzerinden açtıktan sonra bağlantınız senkronize bir şekilde sağlanır. Senkronize olarak bağlanılan bu oturumda size gelen WhatsApp mesajları aynı anda bilgisayarınızda da görüntülenir. Tabi bazı durumlarda WhatsApp mesajlarınızı bilgisayar ortamında göremeyebilirsiniz.

WhatsApp web Çalışmıyor, mesaj gelmiyor ! ( Çözümü )

WhatsApp web ile oturumunuzu açtıktan sonra bazen mesajlar gidip gelmeyebilir. Bu sorun ile karşılaştığınızda yapabileceğiniz çözüm yolları bulunmakta.

İlk olarak telefon ve bilgisayarınızın internet bağlantısını kontrol edin.

Bazı cep telefonu modellerinde pil tasarrufu için telefon kilitlendikten sonra arka plan işlemleri sonlandırılır ve internet bağlantısı kesilir. Bu durumda da WhatsApp web ile olan bağlantı kesildiği için sorun yaşayabilirsiniz.

Cep telefonunuzdan açık oturumlarınızı kapatmayı deneyin. ” Ayarlar > Tüm cihazlardan çık” seçeneğine tıklayarak oturumları kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz.

Bu çözüm yollarından hiç biri işinize yaramadı ise WhatsApp uygulamasını Play Store’dan güncelleyin ve bilgisayarda farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin.