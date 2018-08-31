PUBG oyunu Android Cihazımda Kasıyor ! ( Çözüm )

Zaman zaman oyun dünyasında popüler oyunlar meydana çıkar. Bunlardan biriside açık dünya teması olan Pubg oyunu. PUBG oyunu o kadar çok sevildi ki, çoğu Youtube ve Twitch yayıncısı bu oyun üzerinden videolar ve canlı yayınlar çekmeye başladı.

Durum böyle olunca PUBG yapımcıları, Akıllı telefonlarda da bu oyunun bağımlılığını sürdürmeyi hedefledi. İşte tam bu noktada, PUBG Android apk sürümü yayınlandı ve kullanıcılar bu oyunun keyfini Akıllı telefonlarında da sürmeye başladı.

PUBG Android oyununu oynayan bazı kullanıcılar PUBG Kasıyor, PUBG Android donma sorunu yaşadıklarını iletmeye başladı. Bu sorunu PUBG Android FPS arttırma çözümü ile halledebilirsiniz. Şimdi gelin PUBG Android fps arttırma konusuna.

PUBG Grafik ayarları:

Öncelikle oyunun grafik ayarlarını cihazınızın kaldırabileceği bir şekilde ayarlamanız gerekiyor.

Ekran Ölçeği: 100-103

Kenar Yumuşatma: Yüksek

Rötüş: Çok Düşük

Gölgeler: Çok Düşük

Dokular: Yüksek

Efektler: çok düşük

Yeşillik: Çok Düşük

Görüş Mesafesi: Çok Düşük

V-Sync: Kapalı

Hareket Bulanıklığı: Kapalı

PUBG Android FPS Nasıl artırılır ?

Cihazınızın Geliştirici seçeneklerini aktif hale getirin. Geliştirici seçeneklerini aktif hale getirdikten sonra “4xMSAA” ayarını zorla seçeneğine getirin. Bu ayardan sonra PUBG android telefonda kasıyor sorununuz ortadan kalkacaktır.