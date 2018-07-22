Instagram’da Online Olan Arkadaşlarımı Nasıl Görürüm ?

Play Store üzerinde en çok güncellenen sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram, yepyeni bir güncelleme ile daha karşımızda. Daha önce yayınladığı güncelleme ile DM kısmında kişilerin ne kadar zaman önce online olduğunu gösteren Instagram, bu sefer de online olan kişileri tıpkı Facebook üzerinde olduğu gibi yeşil nokta ile gösterecek.

Instagram’da arkadaşlarımın çevrimiçi olup olmadığını nasıl görebilirim diyen kullanıcılar için cevap niteliğinde olacak olan bu özellik son güncelleme ile bizlere sunulacak. Instagram, DM kısmına oldukça önem vermekte ve bu nedenle DM kısmını işlevsel bir hale getirmeye çabalıyor.

Ayrıca, online yeşil butonu sadece DM kısmında değil bir gönderiyi arkadaşınıza iletirken de karşınıza çıkacak. Bu özellik ile ” ya saçmalama ben Instagram’a girmedim ” şeklindeki tatlı yalanlar son bulacak gibi :) Tabi ki dilerseniz de Instagram çevrimiçi online görünmeyi kapatma imkanınız da bulunmakta.