Instagram Hikayeye “Bana Soru Sor” Özelliği Geldi !

Instagram yaptığı yeniliklere doymak bilmiyor. Hikayelere gelen özelliklere soru sorma özelliği de bugün geldi. Daha önce anket şeklinde bir nevi soru sorarak 2 şık arasında soru sorardık. Ancak şimdi direk text olarak soru yöneltebiliyoruz. Burada en çok merak edilen konulardan birisi ise hikayede sorulan soruların gizli kalıp kalmadığı. Sorulan sorular karşı tarafa anonim olarak mı gidecek, soru sorduğumuz kişiden başkası görecek mi sorduğumuz soruları ?

Instagram’da hikayeye Soru Sorma özelliği nasıl eklenir ?

Instagram hikaye ekleme ekranında iken fotoğrafınızı seçtikten sonra aşağıdan yukarıya kaydırma işlemi yapın ve burada yer alan “Sorular” ikonunu seçin. Bu sorular ikonunu seçtikten sonra “Ask me a question” kısmına yazmak istediğiniz metni yazın.

İlgili kısımları doldurduktan sonra tıpkı diğer hikaye ekleme işlemlerinde olduğu gibi “Gönder” butonuna basın. Ardından size sorulacak soruları bekleyin.

Instagram hikayede sorulan sorular gizli mi ? Karşı taraf veya başkası beni görecek mi ?

Instagram hikayesinde karşı taraftaki kişiye soru sorduğunuzda, bu soru kişinin DM kısmına gitmekte. O kişi sizin sorduğunuz soruyu ve sizin kullanıcı adınızı görmekte. Yani anonim olarak gizli kalmamakta. Ancak sorduğunuz soruyu sadece sorduğunuz kişi görmekte, başka kimse göremiyor.

Soru sorduğunuz kişi, sorduğunuz soruyu Instagram hikayesinde paylaşabilir. Başka kişiler ancak bu şekilde görebilir.