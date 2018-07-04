Instagram “Hepsini Gördün” Uyarısı Nedir? Ne Anlama Geliyor ?

Instagram kullanıcıları yeniliklere yetişemiyor. Instagram uygulamaya getirdiği yeni özellikler ile interaktif olmaya çalışıyor. Bu gelen son güncellemelerden birisi de “Hepsini gördün” uyarısı oldu. Bu uyarıyı gören kullanıcılar ilk başta şaşırsa da bu uyarıyı yararlarına olduklarını anlayacaklardır.

Instagram gibi uygulamalar aslında bize fark ettirmeden kendisine bağımlı yapabilen uygulamalardan birisi. Bazen canımız sıkılsa da sıkılmasa da Instagram ana sayfasında aşağıları doğru kaymayı adeta hobi ediniriz. Hal böyle olunca sürekli aynı gönderileri görürüz ve artık bu durum canımızı sıkmaya başlar. İşte Instagram bunun önüne geçebilmek için son 2 gün boyunca görmüş olduğunuz gönderileri ele alarak, karşınıza “hepsini gördün” uyarısını çıkarmakta.

Bana göre bu özelliğin oldukça yararlı olduğunu söyleyebilirim. Instagram uygulamasının oldukça yeni gönderileri karşımıza çıkarması taraftarıyım ve bu özelliği ile bu isteğimi yerine getirmiş gibi ;)