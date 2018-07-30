Fortnite Android Sürümü / Fortnite indir ( Hangi Cihazlarda Çalışacak ? )

Şu aralar popüler bir hale gelen Fortnite oyunu, kısa süre içerisinde Akıllı telefonlarımıza kadar geldi. Oyunun yapımcısı Epic Games, bu yaz mevsimi içerisinde oyunun Android cihazlarımıza geleceğini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte Fortnite indir aramasını yapan kullanıcılar şu anlık herhangi bir APK dosyası ile karşılaşamıyor. Oyun yayınlandığı anda Fortnite apk indir dosyasına ulaşmış olacaksınız.

Fortnite Android oyunu ilk olarak Galaxy Note 9 cihazında yer alacak ve kısa süre içerisinde de diğer Akıllı telefonlara gelecek. Eylül ayı gibi Akıllı telefonlara gelmesi beklenen bu oyunu her Android cihaz desteklemeyecek. İşte Fortnite Android oyununu destekleyecek o Android telefonlar.

Fortnite indir

Fortnite oyunu indir sayfamız oyun yayına sunulduğunda aktif olacaktır.

Fortnite oyunu hangi telefonlarda çalışacak ?