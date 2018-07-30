Fortnite Android Sürümü / Fortnite indir ( Hangi Cihazlarda Çalışacak ? )

Şu aralar popüler bir hale gelen Fortnite oyunu, kısa süre içerisinde Akıllı telefonlarımıza kadar geldi. Oyunun yapımcısı Epic Games, bu yaz mevsimi içerisinde oyunun Android cihazlarımıza geleceğini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte Fortnite indir aramasını yapan kullanıcılar şu anlık herhangi bir APK dosyası ile karşılaşamıyor. Oyun yayınlandığı anda Fortnite apk indir dosyasına ulaşmış olacaksınız.
Fortnite Android oyunu ilk olarak Galaxy Note 9 cihazında yer alacak ve kısa süre içerisinde de diğer Akıllı telefonlara gelecek. Eylül ayı gibi Akıllı telefonlara gelmesi beklenen bu oyunu her Android cihaz desteklemeyecek. İşte Fortnite Android oyununu destekleyecek o Android telefonlar.
Fortnite indir
Fortnite oyunu indir sayfamız oyun yayına sunulduğunda aktif olacaktır.
Fortnite oyunu hangi telefonlarda çalışacak ?
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P10
- Huawei P10 Plus
- Huawei P10 Lite
- Huawei P9
- Huawei P9 Lite
- Huawei P8 Lite (2017)
- LG G6
- LG V30
- LG V30+
- Motorola Moto E4 Plus
- Motorola Moto G5
- Motorola Moto G5 Plus
- Motorola Moto G5s
- Motorola Moto Z2 Play
- Nokia 6
- Razer Phone
- Samsung Galaxy A5 (2017)
- Samsung Galaxy A7 (2017)
- Samsung Galaxy J7 Prime (2017)
- Samsung Galaxy J7 Pro (2017)
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy On7 (2016)
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8+
- Sony Xperia XA1
- Sony Xperia XA1 Ultra
- Sony Xperia XA1 Plus
- Sony Xperia XZ
- Sony Xperia XZs
- Sony Xperia XZ1