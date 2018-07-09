En Hızlı DNS Adresleri Nelerdir? / Yeni DNS Listesi

Artık çoğu kişinin bilgisayar açmak dışında bildiği ortak bir nokta var; Dns adresi değiştirmek. İnsanlar bilgisayar açıp kapatmayı biliyorsa DNS’i de biliyordur öngörüsündeyim ben. Ülkemizde ara ara gelen yasaklar ve internet sağlayıcıların bazı siteleri engellemesi sonucu, çoğu bilgisayar kullanıcısı DNS değiştirmeyi mecburen öğrenme yoluna gitti.

Bazı web sitelerinin ülkemizde erişiminin kısıtlı olması nedeniyle, kullanıcılar hızlı dns adresleri konusunu merak ediyor. DNS adresinizi değiştirerek mevcut hızınızda artış sağlayabilir ve giriş yapamadığınız sitelere giriş yapabilirsiniz. Yeni DNS adreslerini aşağıdaki listeden edinebilirsiniz.

En hızlı DNS adresleri 2018-2019

♦ Google DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 8.8.8.8

İkincil DNS Adresi : 8.8.4.4

♦ Yandex DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 77.88.8.8

İkincil DNS Adresi : 77.88.8.1

♦ Open DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 208.67.222.222

İkincil DNS Adresi : 208.67.220.220

♦ Level3 DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 209.244.0.3

İkincil DNS Adresi : 209.244.0.4

♦ Verisign DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 64.6.64.6

İkincil DNS Adresi : 64.6.65.6

♦ Dns.watch DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 84.200.69.80

İkincil DNS Adresi : 84.200.70.40

♦ Comodo DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 8.26.56.26

İkincil DNS Adresi : 8.20.247.20

♦ SafeDNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 195.46.39.39

İkincil DNS Adresi : 195.46.39.40

♦ Opennic DNS Adresleri;

Birincil DNS Adresi : 96.90.175.167

İkincil DNS Adresi : 193.183.98.154