Android Bilinmeyen Kaynaklar Nedir ? APK Bilinmeyen Kaynak anlamı

Android telefonlarımızda çoğu zaman anlamını bilmediğimiz terimler olabiliyor. Bunlardan birisi de Apk yüklerken ortaya çıkan “Bilinmeyen kaynaklar” terimidir. Play Store dışında dışarıdan APK Yüklemesi yapmaya çalıştığınız zaman, Android sistemi bilinmeyen kaynaklar özelliğini aktif etmenizi istiyor.

Android sistemi, Play Store dışında yükleyeceğiniz APK dosyaları için bir nevi güvenlik önlemi olarak “Bilinmeyen kaynaklar” özelliğini pasif olarak bizlere sunmakta. Bunu açmak ise yine kullanıcının elinde.

Bilinmeyen Kaynaklar nedir ?

Manuel olarak APK dosyası yükleyecek iseniz bunu bilinmeyen kaynakları aktif hale getirerek yapabilirsiniz. Play Store’da yer almayan uygulamaları yüklemek isteyen, son güncellemesi sorunlu olan ve uygulamanın bir önceki versiyonunu apk olarak yüklemek isteyenler manuel olarak APK yüklemesi yapabiliyor.

Tabi cihazınızda sağlam bir güvenlik önlemi antivirus vs yoksa ve yükleyeceğiniz APK dosyası da güvenilir değil ise manuel olarak APK dosyası yüklemek pek sağlıklı olmayabilir.

Bilinmeyen Kaynaklar Nasıl Açılır ?

Bu özelliği açmak cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Android cihazlarda genelde Ayarlar > Güvenlik kısmında bulunan bu ayarı çok kolay bir şekilde aktif edebilirsiniz. Ayarlar > Güvenlik bölümüne girdiğiniz zaman burada yer alan “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini aktif etmeniz gerekmekte.

Daha sonra dilerseniz bu ayarı tekrar kapatabilirsiniz. Bilinmeyen kaynakları kullanarak yüklediğiniz APK dosyalarının güvenliğinden emin olun ve yükledikten sonra sağlam bir program ile virus taraması yapmayı ihmal etmeyin.