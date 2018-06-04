Turkcell Bip Web Sürümü Nedir, Nasıl Kullanılır ?

Türkiye’deki operatörler önceden sadece konuşma ve internet imkanı sunarken, son zamanlarda interaktif olma adına yeni özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Bu interaktif özellikllerden birisini sunan Turkcell, kendi mesajlaşma uygulamasını kullanıcılarına duyurmuştu.

Turkcell, Whatsapp egemenliğini Türkiye’de etkisiz hale getirmek için geçtiğimiz senelerde bip uygulamasını kullanıcılarına sundu ve bu uygulama üzerinden kampanyalar sunmaya başladı. Bu kampanyalar arasında Bip üzerinden 5-10 kişiye mesaj göndererek bedava internet sahibi olma olanakları da bulunmakta.

Bu olanaklar gittikçe artmakta ve bu olanakların yanı sıra yeni özellikler de kullanıcılara ekstra olarak sunulmakta. Bu yeni özellikler arasına, Bip uygulamasını bilgisayarda kullanma olanağı sunan Bip Web sürümü de eklendi.

Turkcell Bip Web Nedir ?

Turkcell’in kullanıcıları için sunduğu interaktif bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu mesajlaşma platformu içinden arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir, videolar gönderebilir ve keşfet bölümünden sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.

Turkcell Bip web üzerinden de sohbetlerinize bilgisayar üzerinden devam edebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden tıpkı Whatsapp webde ki gibi oturum açabilme imkanına sahipsiniz.

Turkcell Bip Web Nasıl Kullanılır ?

İlk olarak bilgisayarınız üzerinden https://bipweb.com/login adresine giriş yapın. Burada karşınıza gelen ekranda yapmanız gereken talimatlar belirtilmekte.

” Telefonunuz üzerinden BiP’ uygulamasını açın.

Menü bölümünden Profil > Bip Web kısmına giriş yapın.

Bilgisayar ekranındaki gördüğünüz QR kodu telefonunuzdan okutun ”

Qr kodu okuttuktan sonra Bip web sürümü açılacak. Bip web üzerinden dilediğiniz gibi mesajlaşabilirsiniz.