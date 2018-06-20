Telegram Hesap Silme / Telegram hesabı nasıl silinir?

Akıllı telefon dünyası gelişme gösterdikçe, uygulama dünyası da paralel olarak gelişme göstermeye başladı. Bu uygulamalar arasında belkide en ilgi çekeni SMS’in tahtına oturan mesajlaşma uygulamaları oldu. Bu mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırayı çeken WhatsApp’ın büyük bir takipçisi var. WhatsApp her ne kadar çok kullanım oranına sahip olsa da hızlı arayüzü ile Telegram’da yabana atılacak cinsten değil.

Telegram uygulamasını denemek için açmış iseniz veya belli bir kullanımdan sonra memnun kalmamış iseniz telegram hesap kapatma işlemi yapmak isteyebilirsiniz. İşte tam bu sırada telegram hesap silme işlemi oldukça işinize yarayacaktır.

Telegram hesabı nasıl silinir?

Telegram hesap silme işlemi için ilk yapmanız gereken “https://telegram.org/deactivate” adresine ulaşmak ve üyelik bilgileriniz ile giriş yapmak.

Telegrama üye olduğunuz telefon numarasını +90 ülke kodu ile yukarıdaki linkte açılan sayfaya giriniz.

Telefon numaranızı telegram hesap silme sayfasına girdikten sonra telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek.

Doğrulama kodunu girdikten sonra telegram hesap silme işlemini başarı ile yerine getirmiş olacaksınız.

Ayrıca ek bilgi olarak belirtmek isteriz ki, Telegram hesabınızda 6 ay aktif olmaz iseniz hesabınız kendiliğinden silinmekte.