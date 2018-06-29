Instagram Lite Nedir ? Instagram Lite Uygulaması Nasıl indirilir ?

Mobil uygulama yapımcıları kullanıcıların bulunduğu bölge, sahip oldukları hız ve buna bağlı hız değişikliklerini göze alarak uygulamalarını optimize etmeli. 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan Instagram’da, birçok yeniliğin ardından Instagram lite yeniliğini de kullanıcılarına sundu. Adından da ne işe yaradığına dair fikirlerinizin oluşabileceği bu uygulamayı bu sayfamızdan cihazınıza indirebileceksiniz.

Instagram Lite nedir ?

Akıllı telefonlarımızda şarjdan sonra çabuk biten ne diye sorulacak olursa ben internet paketimiz diyebiliriz. Her ne kadar ” bu sefer Instagram’a girmeyeceğim, paketim bitmesin” desek de kendimize hakim olamıyoruz. Instagram lite uygulaması da data kullanımını azaltmak ve zayıf çekim gücü olan kullanıcılar için başarılı bir uygulama kullanımı sağlamak için tasarlandı.

Instagram Lite indir

Uygulamanın boyutu 573 kilobayt ve Android 5.0 üzeri işletim sistemlerinde verimli çalışabilmekte. Instagram Lite’ı indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz ancak henüz ülkemiz için yayınlanmadı. Bekleyecek zamanım yok diyorsanız buradaki siteden apk olarak indirebilirsiniz.