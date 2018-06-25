Instagram IGTV Video Yükleme – IGTV’de Video Nasıl Paylaşılır ?

Daha önce bu sayfamızda IGTV hakkında sizlere bilgi vermeye çalışmıştık. IGTV, tıpkı daha önce gelen hikaye özelliği gibi oldukça olumlu karşılandı. Kullanıcılar IGTV’yi kullanmaya başladı ve kullanmaya başlaması ile beraber kafalarda da soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu soru işaretlerinden bazıları ise; IGTV’de kanalımı nasıl oluşturabilirim ve IGTV’de nasıl video paylaşabilirim ?

IG TV oldukça güzel bir özellik olarak karşımıza çıktı ancak biraz daha sade olmasını tercih ederdim. Çünkü etrafımdakilerden gözlemlediğim kadarı ile, insanlar IGTV’yi ilk açtığında kanal oluşturma ve video yükleme kısımlarına net bir şekilde erişim sağlayamıyor. İşte bizde bu sayfamızda IGTV Kanal oluşturma ve IGTV video yükleme konularından bahsedeceğiz.

IGTV’de kanal nasıl açılır ?

Ana sayfa üzerinde IG TV ikonuna dokunun.

IG TV kısmına geçiş yaptıktan sonra sağ alt kısımda yer alan ayar ikonuna dokunun ve açılan pencereden “Kanal oluştur” seçeneğine dokunun.

IGTV’ye Video Nasıl Yüklenir?

IGTV’de videoyunuzu yükleyebilmek için öncelikle bir kanal oluşturmanız gerekmekte. Yukarıdaki anlatımımıza göre kanalınızı oluşturun.

Ardından IGTV’yi açın ve ekranda ortada hafif sağda yer alan profil simgenize dokun.

Açılacak olan pencerede “Henüz hiç video yok, Video Yükle” yazısını göreceksiniz. Burada “Video yükle” seçeneğine dokunun.

Ardından galerinizde yer alan videolar listelenecek ve yüklemek istediğiniz videoyu seçerek işleme devam edin.