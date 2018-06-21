Instagram IG TV nedir ? Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır ?

Instagram dur durak bilmeden yeni özelliklerini kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. En son gelen yeni özellik ise Youtube’a rakip olacak cinsten. Hikayelerin kısa olmasından dert yanan kullanıcıların adeta yeni televizyonu olacak olan IG TV, bir saate kadar video yükleme olanağı sunuyor.

Instagram IG TV üzerinde kanallarını oluşturan kullanıcılar, bir saate kadar video paylaşabildikleri gibi tıpkı Youtube’da olduğu gibi para da kazanabilecekler. Videoların portre yani dikey modda olması ve kalitesinin de yüksek olması, IG TV özelliğini ayrıcalıklı kılıyor. İlerleyen zamanlarda Instagram uygulamasından ayrı bir uygulama olarak yayınlanması beklenen IG TV, bilgisayar üzerinden de erişilebilir olacak.

Instagram IG TV nedir ?

Instagram IG TV, kısa hikayelerden sıkılanlar için Instagram’ın televizyon ekranı diyebiliriz. Kullanıcılar bir saate yakın uzun videolar yükleyerek takipçileri ile paylaşabiliyor. Instagram, Youtube’a rakip olabileceği bu uygulama ile aktiflik oranını artırmayı hedefliyor.

Instagram IG TV kanal oluşturma

Ana sayfa üzerinde IG TV ikonuna dokunun.

IG TV kısmına geçiş yaptıktan sonra sağ alt kısımda yer alan ayar ikonuna dokunun ve açılan pencereden “Kanal oluştur” seçeneğine dokunun. En kısa sürede Instagram IG TV nasıl kullanılır başlığını da ekleyeceğiz.