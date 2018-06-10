Instagram Hikayelerde Ses Gelmiyor [ Ses Problemi Çözümü ]

Instagram uygulaması gün geçtikçe kendine bir şeyler katarak ilerlemekte ancak bazen istemediği sonuçlar karşısına çıkabiliyor. Uygulamaya sürekli gelen güncellemeler her ne kadar yenilik getirse de beraberinde sorunda getiriyor. Bu sorunlardan biriside son güncellemeler ile beraber baş göstermeye başladı. Instagram hikayesine giren kullanıcılar, bazı hikayelerde ses gelmediğini görmeye başladı.

Instagram hikayesinde bugün gezinirken, bazı instagram hikayelerinde ses gelmediğini keşfettim. İlk başta telefonumda mı bir problem var diye düşündüm ancak bir kaç arkadaşımla konuşunca onlarda da aynı problemin olduğunu gördüm. Bu problem son Instagram güncellemesi ile görülmeye başladı ve kullanıcılarda bu yönde araştırma yapmaya başladılar.

Instagram hikayesinde ses yok, çözümü nedir ?

Telefonunuzu kapatıp açıp deneyiniz. Her ne kadar basit bir adım gibi görünse de, çoğu sorunun çözümü olabiliyor.

Telefonunuzun o an kullandığınız internet ağında problem olabilir. Mobil veri kullanıyorsanız o an Wifi’ye geçiş yapıp öyle deneyin.

Telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar kısmına girin ve burada Instagram Uygulama güncellemelerini kaldırın.

Instagram uygulamasını kaldırıp bir önceki sürümü yükleyip tekrar deneyin.

Bu ayarlar size çözüm olmadıysa, Instagram uygulamasının yeni bir güncelleme yayınlamasını bekleyin.