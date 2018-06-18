Instagram uygulaması gün geçtikçe kendini geliştirmekte ve yeni özellikler ile kullanıcılara yenilikler sunmakta. Bu yenilikler arasındaki en köklüsü ise hikayeler özelliğinin gelmesi oldu. Instagram ana sayfa akışı arasında kaybolduğumuz ve ana sayfayı aşağı doğru kaydırmaktan bıktığımız zamanlarda, hikayeler özelliği imdadımıza yetişti.

Hikaye özelliği Instagram’ın Snapchat uygulamasından esinlendiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Hikayelerin kısa olması ve kişilerin o an ne yaptığı hakkında bizlere bilgi veriyor olması, bize karşı hikayeyi oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Instagram hikayelerini izlemek takip etmek ve hikayeler arası geçiş yapmak ne kadar keyifli olsa da, biz Instagram hikayesi atacağımız zaman bu kadar keyifli olamıyoruz. Bunun nedeni de çektiğimiz videonun hikayede yarısının çıkması. Videomuzu kafamıza göre çektiğimizden dolayı Instagram hikaye süresine sığmayabiliyor. Ancak Instagram hikaye süresi ne kadar sorusunun cevabını öğrendikten sonra bu süreye göre videolarınızı çekebilirsiniz.

Instagram hikaye süresi ne kadar ? Instagram hikaye videosu kaç saniye?

Instagram Hikaye Video Süresi: 15 Saniye

15 Saniye Instagram Hikaye Fotoğraf Süresi: 6 Saniye

Instagram Hikaye Sürelerini Nasıl Uzatırım, instagram hikaye süresi uzatma, uzun videoları Instagram hikayesinde paylaşma, Instagram hikaye süresi arttırma yöntemlerini bazı kullanıcılar araştırmakta ve bu yönde programlar olduğunu dile getirilmekte. Ancak bu tarz programları kullanmanızı önermiyoruz. Uzun süreli bir videonuz var ise bunu 15’er saniyelik sürelere keserek parça parça yeni bir hikaye olarak atabilirsiniz. Kullanıcılar da hikayeler arası geçiş yaparak tüm videoyu parça parça izlemiş olur.