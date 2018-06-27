Instagram Görüntülü Konuşma Özelliği-Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır ?

Instagram görüntülü konuşma yapma özelliği ile uygulama dahada interaktif bir hale gelecek. Gün geçtikçe kendine yeni özellikler katarak ilerleyen Instagram, yeni özelliği olan Görüntülü sohbet özelliğini kullanıcılarına sundu. Instagram uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden son güncellemesine güncelleyen kullanıcılar bu özelliğin geldiğini gördüler.

Bu özelliğini “her gün yüz milyondan fazla kişi Instagram üzerinden canlı yayın izliyor veya canlı yayın yapıyor. Ancak kullanıcılarımızın bir çoğundan görüntülü görüşme desteğinin eklenmesini istediklerini duyduk. Önümüzdeki haftalarda Instagram’a görüntülü sohbeti getireceğiz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmenin bir başka yolunu sunmuş olacağız” şeklinde tanıtan Instagram, bu görüntülü konuşma özelliğinde grup görüşmesine de olanak sağlayacak.

Instagram uygulamasına gelen hikaye özelliği, uygulamanın aktif olarak kullanımını oldukça arttırmayı başardı. Bu aktifliği artıracak özelliklerden biriside görüntülü konuşma özelliği. Görüntülü görüşme özelliği ile takipleştiğiniz kişiler ile karşılıklı konuşabilir ve grup özelliği ile diğer arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Instagram Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır ?

Uygulama içerisinde DM Mesajlar kısmına giriş yapın ve görüntülü konuşmak istediğiniz kişi ile olan mesajlaşma alanınıza giriş yapın. Burada sağ üstte yer alan videolu arama butonuna dokunun.

Instagram görüntülü konuşma özelliğinde aynı anda 5 kişi ile konuşabiliyor ve bu konuşmaları küçülterek başka işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz.

Instagram Görüntülü Sohbet Nasıl Sessize alınır ?

Instagram uygulamasında görüntülü sohbette beni kimse arayamasın diyen kullanıcılar için bu konuya da değinmek istedik. Instagram görüntülü aramayı kapatma özelliği sayesinde istediğiniz kullanıcının aramasını engelleyebilirsiniz.

Bunun için aramasını istemediğiniz kullanıcının profiline giriş yapın ve “Görüntülü Sohbeti Sessize Al “ seçeneğini aktif hale getirin. Instagram görüntülü sohbet özelliği ile arkadaşlarınız ile hikayeler arasında gezinirken de sohbet edebileceksiniz.