[ Kampanya ] Turkcell Ramazan ve Sahur Bedava internet 2018 ( YENİ ! )

Operatörler her Ramazan bayramında olduğu gibi 2018 yılında da hediye paketlerini sunmaya başladı. Turkcell Ramazan bayramı hediye internet paketleri ile müşteriler bu mübarek ayda bütçelerini korumayı sağlıyor. Turkcell 2018 Sahur bedava internet hediyesi için her sene oldukça ilgi gösteren kullanıcılar, bu senede ilgiyle bu paketleri bekler oldu.

Ramazan ayında özellikle öğrencilerin tatilde olması ve yaz sıcaklarının gelmesi ile birlikte evde geçirilen zamanlar artmakta. Hal böyle olunca normalden fazla internet paketi kullanabiliyor ve ek faturalar ile karşılaşabiliyoruz. İşte bu ek faturalar ile karşılaşmamak için Turkcell ramazan ayı bedava internet paketlerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Turkcell Ramazan bayramı hediyesi için yapmanız gereken bir kaç adım bulunmakta.

Turkcell Sahur bedava internet paketi nasıl yapılır ? 2018

Turkcell kullanıcılarına özel internet paketiniz bir aylığına 2 katı oluyor. Bip uygulamasında keşfetten “Ramazan” yazıp çıkan sayfayı takip edin ve internetinizi 1 ay boyunca 2 katı olarak kullanın. ( 14 Haziran 2018 tarihine kadar geçerli. )

Ayrıntılar

BiP Ramazan 2 GB Bedava İnternet

Play Store ve App Store’da yer alan Bip uygulaması Ramazan ayında en büyük yardımcılarınızdan birisi olacak. BiP uygulaması üzerinden 5 farklı kişiye mesaj atın ve bir ay boyunca 02.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli Turkcell Ramazan ayı hediye internet paketinizi kapın.

Ramazan Haftasonu 1 GB Bedava İnternet

BiP’ten 10 farklı aboneye mesaj atın ve Ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar geçerli 1 GB hediye internet paketi kazanın.