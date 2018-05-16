Türk Telekom Ramazan Ayı Bedava internet Paketleri ( YENİ ! 2018 )

Operatörlerin Ramazan bayramı bedava internet paketleri yarışı devam ediyor. Her sene devam eden bu gelenek 2018 yılında da devam ediyor. Turkcell’in ardından Türk Telekom‘da Ramazan Bayramı bedava internet paketlerini yayınladı.

Türk Telekom 2018 Ramazan Ayı Bedava internet paketi geçmiş senede olduğu gibi bu senede 10 GB hediye ediyor. Türk telekom 10 GB bedava internet için sadece SMS atmanız yeterli olacak.

Türk Telekom Ramazan Kampanyası Nasıl yapılır ?