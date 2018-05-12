Steam Link Uygulaması ile PC’deki Oyunlar Telefonda !

Oyun severlerin vazgeçilmez uygulamalarından birisi olan Steam, sunmuş olduğu birçok oyun yelpazesi ile kullanıcılarına kafa dağıtma olanağı sağlıyor. Oyun severler bilgisayar üzerinden satın almış oldukları oyunlara tek tıkla ulaşabiliyor ve artık telefondan da bu oyunlara ulaşabilecek.

Valve, Steam üzerinde yer alan oyunları telefonlarda ulaşılabilir kılmak için Steam link uygulamasını duyurdu. Steam link uygulaması ile kablolu veya kablosuz olarak internete bağlı olan Telefon, tablet, Android TV ve telefonlarınız üzerinden kütüphanenizdeki oyunlara ulaşabileceksiniz.

Steam link uygulamasını meraklı oyun severler ilgiyle bekliyor olacak. Steam link uygulaması 21 mayısta kullanıcılara sunulacak ve bizde bu uygulama ile ilgili “Steam oyunları android telefonda nasıl oynanır” sayfamızda bir anlatım yapacağız.