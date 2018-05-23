Musically Hesap Silme / Musically Hesabı Nasıl Silinir ?

Mobil uygulamalar arasında ara ara birden parlayan popülerleşen uygulamalar bulunmakta. Özellikle Instagram fenomenlerinin ve kullanıcıların program kullanarak yaptığı videolar merak konusu oluyor ve kullanıcılar da bu doğrultuda programları merak ederek indirmeye ve kullanmaya başlıyor.

Bu merak edilen uygulamalar arasında musically uygulaması da bulunmakta. Bu uygulama üzerinden kullanıcılar müzikli bir şekilde videolar çekebiliyor ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Musically Hesabımı Nasıl Silebilirim ?

Hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayarak musically hesap silme sayfasına ulaşın.

https://support.musical.ly/delete-account/

Bu sayfaya ulaştıktan sonra

+ “Kullanıcı adı”

+ “Contact Email Address ( iletişim adresiniz )

+ Screenshot of Logged-in Profile Page ( Oturumu açılmış profilinizin ekran görüntüsü ) ”

gibi bilgileri doldurduktan sonra Gönder butonuna basın.

Ardından verilen bilgileriniz doğru ise musically hesap silme işleminiz kısa süre içerisinde gerçekleşecektir.