[ipucu] Instagram Hikayesine Spotify’dan Şarkı Nasıl Eklenir ?

Artık hayatımızın her anını Instagram hikayesinde paylaşır olduk. Instagram hikayesi üzerinde gezdiğimiz yerleri, dinlediğimiz şarkıları ve yediğimiz atıştırmaları bile paylaşır olduk. Instagram’da Spotify’da dinlediği şarkıları ekran görüntüsü ile paylaşan kişileri gördükçe duygulanmış olacak ki, Instagram Hikayesine Spotify’dan Şarkı ekleme özelliğini getirdi.

Instagram hikaye kısmında her anını paylaşmayı seven kullanıcılar, Spotify’ı hikayeye ekleme özelliğini kullanarak storylerini daha renkli hale getirecek. Şimdi dilerseniz gelin Instagram hikayenize Spotify’dan nasıl şarkı kapağı ekleyebileceğinizden bahsedelim.

Spotify’dan Instagram hikayesine şarkı ekleme

İlk olarak bu iki uygulamayı son sürüme güncellediğinizden emin olun. Ardından Spotify’da bir şarkı açık iken paylaş butonuna dokunun. Açılan menüden ” Instagram hikayeler ” seçeneğini seçin ve hikayenizde paylaşın. Size şöyle bir kötü haberim var, paylaştığınız Spotify hikayesi sessiz olarak arkadaşlarınıza iletiliyor. Yani sadece fotoğraf olarak sunuluyor ve dinlemek isteyenler ise “Play on spotify” seçeneğine tıklamak zorunda.