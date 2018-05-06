Instagram Görüntülü Konuşma Özelliği-Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır ?

Instagram görüntülü konuşma yapma özelliği ile uygulama dahada interaktif bir hale gelecek. Gün geçtikçe kendine yeni özellikler katarak ilerleyen Instagram, yeni özelliği olan Görüntülü sohbet özelliğini kısa sürede kullanıcılarına sunacak.

Bu özelliğini “her gün yüz milyondan fazla kişi Instagram üzerinden canlı yayın izliyor veya canlı yayın yapıyor. Ancak kullanıcılarımızın bir çoğundan görüntülü görüşme desteğinin eklenmesini istediklerini duyduk. Önümüzdeki haftalarda Instagram’a görüntülü sohbeti getireceğiz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmenin bir başka yolunu sunmuş olacağız” şeklinde tanıtan Instagram, bu görüntülü konuşma özelliğinde grup görüşmesine de olanak sağlayacak.

Instagram uygulamasına gelen hikaye özelliği, uygulamanın aktif olarak kullanımını oldukça arttırmayı başardı. Bu aktifliği artıracak özelliklerden biriside görüntülü konuşma özelliği. Görüntülü görüşme özelliği ile takipleştiğiniz kişiler ile karşılıklı konuşabilir ve grup özelliği ile diğer arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Şu an için bu özellik tüm kullanıcılar için aktif değil ancak önümüzdeki aylarda bu özelliğin aktif edilmesini bekliyoruz. Siz Instagram’a gelecek olan görüntülü görüşme özelliğini kullanır mıydınız ? Instagram uygulamasına görüntülü konuşma özelliği geldiği zaman bu sayfayı tekrar güncelleyeceğiz.