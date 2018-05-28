Instagram Fotoğrafımın Hikayede Paylaşılmasını Nasıl Engellerim ? [ ipucu ]

Instagram gönderilerini hikayede paylaşıma kapatma özelliğini nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. Instagram dur durak bilmeden yeni özelliklerini kullanıcılara sunmakta ve bu yeni özellikler de daha çok kullanıcıların isteği yönde oluyor. İsterseniz gelin şimdi de en son gelen özelliğe bir göz atalım.

Instagram uygulamasına gelen bu son özellik ile sizin Instagram’da paylaşmış olduğunuz bir fotoğrafı başkası kendi hikayesinde paylaşabilecek. Eğer profiliniz herkese açık ise başkası sizin fotoğrafınızı kullanıcı adınız etiketli şekilde paylaşıyor. Tabi çoğu kullanıcı için bu pratik bir özellik olsa da bazı kişiler içinde gizlilik endişesi yaratıyor.

Son güncelleme ile birlikte otomatik olarak aktif gelen bu özelliği çok basit birkaç adım ile kapatma imkanınız bulunmakta. Gelin şimdi Instagram gönderilerini hikayede paylaşıma kapatma ayarının nasıl yapılacağını inceleyelim.

Instagram gönderileri hikayede paylaşıma nasıl kapatılır ?

# İlk olarak uygulamayı açın ve sağ üst kısımdan profil sayfanıza ulaşın. Profil sayfanız açık iken sağ üstte yer alan üst üste 3 noktaya tıklayıp Ayarlar kısmına geçiş yapın.

# Burada bulunan Gizlilik ve Güvenlik menüsünün içerisinde “Hikayelerde Yeniden Paylaşma özelliği” yer almakta.

# Burada yer alan seçeneğini pasif hale getirirseniz gönderilerinizin başkaları tarafından Hikayeler kısmında paylaşılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz.