[ipucu] Whatsapp Grubundan Kişi Çıkartma (Gruptan Kişi Nasıl Atılır)

Whatsapp gün içerisinde en çok kullandığımız uygulamalardan birisi ve gün geçtikçe de üzerine koyarak kendini geliştirmekte. Bu geliştirmeler ile beraber kullanıcı sayısını da bir o kadar artırmakta.

Kullanıcı sayısının artması ile birlikte birçok yeniliğe kapı aralayan Whatsapp, kullanıcıların memnun olması açısından elinden geleni yapıyor. Whatsapp üzerinden arkadaşları ile birlikte toplu bir şekilde mesajlaşmak isteyen kullanıcılar whatsapp grubu oluşturmakta. Whatsapp grubu oluşturan kullanıcılar tabiki de bu grup için Whatsapp grup isimleri arasından bir isim seçmek zorunda kalıyorlar.

Grubumuzu başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra grubumuzda olması gereken kişileri ekliyoruz ve bu eklemelerin ardından sohbetler bir güzel başlıyor. Ancak nasıl normal hayatta ortamı bozan birisi oluyorsa, sanal ortamda da özellikle Whatsapp gruplarında bu kişiler oldukça fazla boy gösterebiliyor. İşte bu kişilere karşı grup yöneticileri adeta bir devriye polisi görevi görmekte.

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Whatsapp grubundan bir kişi nasıl atılır ?

Whatsapp grubunda rahatsız olduğunuz veya çıkarmak istediğiniz biri var ise o kişiyi çıkartmak için öncelikle grup yöneticiliği vasfınız olması gerekmekte. Eğer grubun yöneticisi iseniz Whatsapp grubundan kişiyi silebilirsiniz.