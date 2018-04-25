Whatsapp Grubuna Kişi Ekleme

Whatsapp grupları gün geçtikçe gelişmekte ve kullanıcılar artık kankaları ile tek tek konuşmaktansa grup halinde konuşmayı tercih ediyor. Gruplarını kuran kişiler önce whatsapp grup isimleri arasından kurmuş oldukları bu gruba isim arıyorlar. Bu isimler arasından yaratıcı ve komik olanları tercih ederek eğlenceleri artırmayı tercih ediyorlar.

Grup isminden sonra ilk defa whatsapp grubu kuran kişiler bu whatsapp grubuna nasıl katılımcı ekleyeceğini düşünmeye başlıyor. Whatsapp grubuna birisini nasıl eklerim sorusuna cevabı aşağıdaki konu başlığından erişebilirsiniz.

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Whatsapp grubuna kişi nasıl eklerim ?

WhatsApp’ta katılımcı eklemek istediğiniz kurulmuş olan grubunuzu açın.

Ardından Grup konusuna dokunun.

Katılımcı Ekle seçeneğini seçin.

Grup sohbetine eklemek istediğiniz kişileri seçin.