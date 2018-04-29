Türk Telekom Online işlemler giriş şifresi nasıl alınır ?

Türk Telekom online giriş sayfasından kendinize ait olan Türk Telekom mobil hattınızın fatura bilgilerini görüntüleyebilir, arama geçmişinizi görebilir ve geçmiş faturalarınızı indirebilirsiniz. Mobil hattınızın en ince noktasına kadar öğrenebildiğiniz Türk Telekom online işlemler kısmına Türk telekom şifreniz ile erişebilmeniz mümkün.

Türk telekom aboneleri, dilerlerse masaüstü üzerinden online işlemlere giriş yapabilir dilerlerse de Play Store üzerinde yer alan Online işlem uygulamasını kullanabilir. Türk telekom online işlemlere giriş yapabilmek için öncelikle telefon numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmekte.

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Türk telekom online işlemlere nasıl giriş yapabilirim ?

Bu hizmeti kullanabilmek için şifre edinmeniz gerekmekte. Web üzerinden veya telefondan giriş yaparken şifre al butonu bu konuda size yardımcı olacaktır. Şifre al butonuna tıkladıktan sonra otomatik olarak telefonunuzdan *952# tuşlaması yapılarak size sms olarak şifreniz gönderilecek. Bu şifrenizi her girişinizde kullanabilir veya yenisini talep edebilirsiniz.

*952# nedir ?

Nasıl cep telefonu arama kısmından kalan bakiyemizi sorgulamak için tuşlama yapıyor isek online işlemler içinde tuşlama yapmamız gerekiyor. *952# bir USSD kodudur.