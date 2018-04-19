Banabak Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır ? [ Banabak indir ]

Mobil uygulamaların gelişmesiyle beraber, kullanıcıların ilgisini çeken uygulamalarda oldukça artış göstermeye başladı. Özellikle kullanıcılara bir şeyler kazandıran mobil uygulamalar oldukça ilgi çekici olabiliyor. Bu ilgi çekici uygulamalardan birisi de Banabak indir uygulamasıdır.

Banabak nedir ?

Gillette, Orkid, Head and Shoulders gibi markaların üreticisi olan P&G tarafından geliştirilen bu keyifli uygulama ile artık alışveriş fişleriniz size avantajlar sunacak. Banabak uygulamasını indirmeden önce Banabak yorumlarını okuyabilir ve Banabak şikayet var mı diye kontrol edebilirsiniz.

Banabak Nasıl Kullanılır ?

Alışveriş fişlerinizin fotoğrafını çekerek puan kazanabileceğiniz gibi uygulama içerisinde yer alan görevlere ve soru-cevap yarışmalarına katılabilirsiniz. Alışveriş fişleriniz ve diğer etkinliklerden baks puan kazanabilirsiniz. Banabak uygulaması kullananlar bu uygulamada kazandığı baks puanlarla oyun puanları, sinema bileti ve P&G’nin ürünlerinden alabilir. Ayrıca baks puan kazanma ile TEMA vakfına fidanda bağışlayabilirsiniz.

Banabak indir

Buraya tıklayarak Android cihazlarınız için bu uygulamayı edinebilirsiniz. Cihazınız iOS ise buraya tıklayınız.