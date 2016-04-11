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11 thoughts on “iletişim – Contact”
Merhabalar benim telefonum savcılığa gitti ve bi süre sonra geri verdiler telefonum açılmıyo ne yapabilirim
Selam. Telefonumu servise verdim format atılırsa pin kodu ister mi? Servise vermeden önce pin kodunu kaldırmıştım da. Ayrıca format atılmasa dahi telefonumdaki şifre kırılır mı?
Ben weechat hesbımı silmeye calışıyorum neden silinmiyor çok sinirliyim
ben goguldan instagrama giriyom mesaj atamazmiyim
Bnm instgram hesabim kapatilmis neden acaba heran gibi kötü veya farkli bir paylasimim yok neden böle oldugunu ögrenmek istiyorummmn ayrica nasil geri alabilcem bununla ilgili bilgi almak istiyormm .
Hesabim ( 0911destiny )
hesabım donduruldu nasıl açabilirim aslında kendiliğinden tamamen kayboldu yardım edin lütfen 🙏
AKILLI TELEFONUMDAN WHATSAPP SİLİNDİ ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUM
instegrama kendi uygulamasından gıremıyorum
hesabımı silmek istiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz.
Merhaba babamın facebook hesabı var. Kullanıcı adını ve şifresini bilmiyoruz. Facebooktan çıkış yapıp kapatmıştık. Babam aktif bir kullanıcı değil.Bu hesabı arkadaşı açmış. Verdiği şifreyle girişte yapamıyoruz. Facebook hesabını silmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz ? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba ben istek atamıyorum kimseyi ekleyemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim