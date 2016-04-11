iletişim – Contact

Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz veya kaldırılmasını istediğiniz içerik var ise MAİL atabilir veya acil ise telefon numarasından arayabilirsiniz. En geç üç(3) gün içerisinde ilgili içerik kaldırılacaktır.

İLETİŞİM MAİL: 

ceplymail@gmail.com

Adres: Merkez / ANTALYA

SORMAK İSTEDİKLERİNİZ İÇİN: Facebook sayfamızı beğenerek Facebook üzerinden mesaj atabilirsiniz.

Facebook sayfamız

You could have this e-mail address for communication: ceplymail@gmail.com

11 thoughts on “iletişim – Contact

  1. kübranur Reply

    Merhabalar benim telefonum savcılığa gitti ve bi süre sonra geri verdiler telefonum açılmıyo ne yapabilirim

  2. Gözde Bozkurt Reply

    Selam. Telefonumu servise verdim format atılırsa pin kodu ister mi? Servise vermeden önce pin kodunu kaldırmıştım da. Ayrıca format atılmasa dahi telefonumdaki şifre kırılır mı?

  3. gizem Reply

    Ben weechat hesbımı silmeye calışıyorum neden silinmiyor çok sinirliyim

  5. Ercan Reply

    Bnm instgram hesabim kapatilmis neden acaba heran gibi kötü veya farkli bir paylasimim yok neden böle oldugunu ögrenmek istiyorummmn ayrica nasil geri alabilcem bununla ilgili bilgi almak istiyormm .
    Hesabim ( 0911destiny )

  6. Feryuza Reply

    hesabım donduruldu nasıl açabilirim aslında kendiliğinden tamamen kayboldu yardım edin lütfen 🙏

  7. nurdan demiröz Reply

    AKILLI TELEFONUMDAN WHATSAPP SİLİNDİ ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUM

  10. edibe Reply

    Merhaba babamın facebook hesabı var. Kullanıcı adını ve şifresini bilmiyoruz. Facebooktan çıkış yapıp kapatmıştık. Babam aktif bir kullanıcı değil.Bu hesabı arkadaşı açmış. Verdiği şifreyle girişte yapamıyoruz. Facebook hesabını silmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz ? Yardımcı olursanız sevinirim.

  11. Tahir kaya Reply

    Merhaba ben istek atamıyorum kimseyi ekleyemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim

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