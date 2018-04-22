Turkcell Paketimde Kalan Kullanımı Nasıl Öğrenebilirim ?

Cep telefonlarımızın olmazsa olmazı konuşma ve internet paketleridir. Akıllı telefonlardan önce özellikle tuşlu telefonlar popülerken, operatör paketlerinde en önem verdiğimiz özellik SMS özelliği idi. O zamanlarda SMS miktarı ne kadar çoksa o en iyi paketti bize göre : )

Akıllı telefonların gelişmesi ve operatörlerin de 4,5G üzerinde çalışması ile birlikte internet çekim gücü oldukça arttı. Artık cep telefonlarımızda GB’lar yetmez hale geliyor ve daha da yüksek GB’lı paketler istiyoruz. İnternet paketinin yanı sıra da konuşma paketleri de kullanıcılar için önem arz ediyor.

Turkcell Paket kalanı sorgulama işlemi yaparak, paketiniz de ne kadar kullanım kaldığını öğrenebilir ve kullanımlarınızı ona göre sınırlayabilirsiniz.

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Paketimde ne kadar kalmış, nasıl öğrenebilirim ?

Turkcell’den almış olduğunuz konuşma, internet paketinizin kalan kullanımını 2 farklı şekilde sorgulayabilirsiniz.

Turkcell paketimde ne kadar kalmış sorgulama – Yöntem 1

Birinci yöntemimiz size diğer Turkcell sorularınıza da cevap verebilecek nitelikte olan “Hesabım” uygulaması. Turkcell hesabım uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz. Turkcell hesabım uygulamasını cihazınızda açıktan sonra “Hat özetim” kısmından paketiniz de ne kadar kullanım kaldığını görebilirsiniz.

Turkcell paketimde ne kadar kalmış sorgulama – Yöntem 2

KALAN yazıp 2200’a SMS ileterek, telefonunuzdan *100#’​yi tuşlarını kodlayarak yada 0532 757 2222​ nolu numarayı arayarak kalan bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.