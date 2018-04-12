Akıllı telefonlarımızı ilk aldığımız zamanlar bir hevesle alır ve kullanmaya başlarız. Telefonumuzu kullanmaya başladığımızdan itibaren oldukça kibar davranır ve ilk günlerin tadını çıkarırız. Ancak bazen zamanla telefonların kullanımından dolayı veya şansızlığımızdan dolayı cihazlarımız bozulabiliyor. İşte bu gibi durumlarda cihazımızın garantisi can kurtarıcı olabiliyor.

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Özellikle Apple cihaz kullanan kullanıcılar, telefonunda herhangi bir sorun oluşması durumunda cihazını servise vermeden önce “ iphone garantiden kaç günde gelir ” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Gün içerisinde gerek telefon görüşmelerimizin olması, gerek de iş için yanımızda bulundurma gereksinimiz telefonlarımızı çok önemli bir araç haline getiriyor. Bu yüzden de garantiye verilen cihazımızın kaç günde geri geleceğini öğrenmemiz oldukça önemli olabiliyor.

iphone garantiden kaç günde gelir sorusunu merak eden kullanıcıların çoğu, bu sorunun cevabına göre önlem almayı düşünüyor olabilir.

iPhone Garantiye Nasıl Gönderilir?

iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X kullanıcıları cihazlarını aldıkları zaman garanti belgesinde belirtilen yetkili servis ile irtibat kurabilir. Size en yakın olan garanti servisini tercih edebilirsiniz.

iPhone Garantiden Kaç Günde Gelir?

Bu süre cihazınızın sorununa göre değişecektir. Eğer basit bir sorun ise oldukça kısa sürede size ulaşacaktır. Servisin yoğunluğu ve cihazınızın sorunu göz önüne alınarak cihazınız ortalama olarak 20 gün içerisinde size ulaşacaktır.

iPhone değişim cihazı kaç günde gelir.