Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur ? Instagram Hesap Silme 2018

Instagram uygulaması 2018 yılında da güncellemelerine tam gaz devam ediyor. Özellikle Instagram hikayeler kısmına gelen birçok yenilik kullanıcılar tarafından beğenilmekte ve takip edilmekte. Her sosyal medya uygulamasında olduğu gibi, Instagram uygulamasından da zamanla sıkılan kullanıcılar olabilir. İşte bu durumda instagram hesap silme konusu ilk araştıracakları konulardan birisi olacaktır.

Instagram hesabı nasıl silinir sorusuna cevap arayan kullanıcılar, bu işlemi yapabilmek için iyi bir anlatıma ihtiyaç duymaktalar. Bazen sosyal medya öyle bir hal alıyor ki, insanın sabır taşı zorlanıyor gibi. Örneğin ben bazen Instagram hikaye kısmında gördüğüm hikayelere hayret ediyorum ve o an Instagram’dan acayip bir soğuma geliyor. İşte sizde benim gibi kafanızı rahatlatmak istiyorsanız, instagram hesap silme 2018 konusu oldukça işinize yarayacaktır.

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Instagram’a bir süre ara vermek istiyorum diyorsanız Instagram hesap dondurma, yok ben almiyim dondurma falan ben direk Instagram’dan yok olmak istiyorum diyorsanız Instagram hesap silme konusunu inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki 2 başlığı inceleyebilirsiniz. NOT: Aşağıdaki işlemleri bilgisayarınızdan yapmanız gerekmekte.

Instagram hesap dondurma 2018

Bilgisayarınızdan instagram.com adresine giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan profil düğmesine tıklayarak giriş yapın.

Profil fotoğrafınızın hemen yanında yer alan Profili Düzenle seçeneğine tıklayın.

Alt kısımlarda yer alan “Hesabımı Geçici Olarak Kapat” bağlantısına tıklayın.

Hesabınızı neden dondurmak istediğinizi yazın ve şifrenizi yazın.

Ardından yine “Hesabımı Geçici Olarak Devre Dışı Bırak” bağlantısına tıklayarak işlemi sonlandırın.

Instagram hesap silme 2018

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Buradaki linke tıklayarak instagram hesap silme sayfasına ulaşın. Burada sorulan “Hesabını neden siliyorsun” sorusunun cevabını kendinizce seçin ve “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifre girişi yapın ve en alttaki “hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıklayın.

Instagram hesabı nasıl silinir, Instagram hesabı nasıl dondurulur sorularına yukarıdaki anlatımla cevap vermeye çalıştık. Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da instagram hesap silme konusu oldukça ilgi görecek gibi.