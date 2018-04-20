Instagram Hesabı Nasıl Şikayet Edilir ?

Sosyal paylaşım ağlarının gelişmesi ile bu alanda sorunların yaşanması da aynı hızla artmıştır. İnstagram hesapları da gene sosyal paylaşım yapılan ağlardan en fazla tercih edilendir. Anıların sevenler ile paylaşılması veya anın ölümsüzleşmesi için dijital ortamda özellikle resim paylaşılmaktadır. Paylaşılmış olan resimler veya ölümsüzleştirilmiş olan anlar niyeti kötü olan kişiler tarafından kopyalanmaktadır.

Kıskançlığa neden olan takipçi sayısının fazlalığı internet fenomeni olmak isteyenlerin iştahını kabartmaktadır. Sizleri kıskanan veya kötü içerikleri ile rahatsız eden hesapları kapattırmak için İnstagram şikayet adımlarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir için konular arasında kayıp olmanıza gerek yoktur.

Neden İnstagram Şikayet Bildirimi Yapılır?

1-Sahte İnstagram hesapları

2-Rahatsız eden İnstagram hesapları

3-Terör içerikli paylaşım yapan İnstagram hesapları

4- Cinsel içerikli yayınlar paylaşan İnstagram hesabı

5-Rahatsız eden mesajlar ve yorumlar yazan hesaplar

6- Kişi hak ve özgürlüğünü tehdit eden içerikleri paylaşan hesaplar

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Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı genel olarak İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir diye bir arayışa girilmektedir. Girilmiş olan bu arayış içinde ise kişilerin genel şikayet yerine özele indirgenmiş bir dil ile şikayet konusunu açması gerekmektedir Kişi profili üzerinde yer alan kısma tıklayarak açılan pencereden şikayet bildirimi bulunabilirsini. Kitleleri peşinden sürükleyen kişilerin sahte profilleri ile kendisine prim sağlamaya çalışan kişilerin zararları kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle siyasilerin, sanatçıların ve sevilen karakterlerin resimleri ve isimleri kullanılarak sahte hesaplar açılmaktadır. Bu sayede birçok dolandırıcılıkta gündeme gelmektedir. Bazen kişisel verilerin korunması için yapılan İnstagram şikayet konusu, bazen de toplum yararına İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir diye başlayan arayışı tetiklemektedir. İnstagram hesabının şikayet edilmesinde direk neden belirtmeden yapılan şikayetler uzun bir süre havuzda bekletilerek sırası geldiğinde ele alınmaktadır. Fakat özele yani nedene bağlı olarak yapılan şikayetler, şikayetin uzmanı tarafından anında incelenmektedir. Şikayetin nedeni ve gerçekliliği uzman tarafından incelenerek taraflara bili verilmektedir. İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir ile ortaya çıkan şikayetti daha etkili hale getirmek için kanıtları da göndermeniz gerekmektedir. Burada sizi rahatsız eden mesajları gönderebilirsiniz. Hatta kişi sizin resimleriniz veya profiliniz ile yeni hesap açmış ise kimlik, pasaport, ehliyet gibi sizi tanımlayan kanıtları gönderebilirsiniz.

İnstagram şikayet konusu ile gönderilen her şikayet uzman ekip tarafından ele alınmakta değerlendirme sonrasında hesap kapatılmaktadır. Kapatılmış olan hesabın tekrar açılması söz konusu değildir. İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir ve şikayet sonucu incelemesi 1 hafta içinde sonuca bağlanmaktadır. Bir hafta gibi kısa bir zamanda sonuç almak için ise detaylı olarak instagram şikayetin belirtilmesi gerekmektedir. Bu konuda da siğze merakligencler.net sitesi yardımcı olabilir. Gerek özel bir konuda gerekse toplumsal olayların ortaya çıkmasına yönelik olarak yapılmış olan paylaşımlardan kurtulmak için düşünmeden şikayet edilmesi gerekmektedir. Yapacak olduğunuz şikâyet ile sorumluların hak ettikleri cezaları almasını sağlayabilirsiniz.