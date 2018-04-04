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Huawei Honor 9 Lite Özellikleri ve Fiyatı

honor 9 lite

Huawei, Honor markasını sonunda Türk teknoloji severleri ile buluşturmayı başardı. Yapılan lansman ile Honor 7x ve 9 Lite modelleri tanıtıldı. 18:9 geniş ekran özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Honor 7x modeli orta segment tercihi olan kullanıcılar için iyi bir tercih olabilecektir.

Çift mercekli ön kamerası ile daha iyi selfieler çekebileceğiniz Honor 9 Lite modeli, sunmuş olduğu özellikler ve fiyatına göre fiyat / performans listesinde kendisine üst sıralarda yer bulacak gibi.

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honor 9 lite

Huawei Honor 9 Lite Özellikleri

  • İşlemci: Kirin 659
  • RAM: 3GB
  • Depolama: 32GB+MicroSD
  • Ekran: 5.65 inç HD+
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 13MP+2MP
  • Batarya: 3000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Huawei Honor 9 Lite Fiyatı

Teknosa mağazalarında Honor 9 Lite için 1499 TL fiyat belirlenmiş.

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