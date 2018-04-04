Huawei Honor 9 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Honor markasını sonunda Türk teknoloji severleri ile buluşturmayı başardı. Yapılan lansman ile Honor 7x ve 9 Lite modelleri tanıtıldı. 18:9 geniş ekran özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Honor 7x modeli orta segment tercihi olan kullanıcılar için iyi bir tercih olabilecektir.
Çift mercekli ön kamerası ile daha iyi selfieler çekebileceğiniz Honor 9 Lite modeli, sunmuş olduğu özellikler ve fiyatına göre fiyat / performans listesinde kendisine üst sıralarda yer bulacak gibi.
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Huawei Honor 9 Lite Özellikleri
- İşlemci: Kirin 659
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5.65 inç HD+
- Arka Kamera: 13MP+2MP
- Ön Kamera: 13MP+2MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Huawei Honor 9 Lite Fiyatı
Teknosa mağazalarında Honor 9 Lite için 1499 TL fiyat belirlenmiş.