Huawei Honor 9 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Honor markasını sonunda Türk teknoloji severleri ile buluşturmayı başardı. Yapılan lansman ile Honor 7x ve 9 Lite modelleri tanıtıldı. 18:9 geniş ekran özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Honor 7x modeli orta segment tercihi olan kullanıcılar için iyi bir tercih olabilecektir.

Çift mercekli ön kamerası ile daha iyi selfieler çekebileceğiniz Honor 9 Lite modeli, sunmuş olduğu özellikler ve fiyatına göre fiyat / performans listesinde kendisine üst sıralarda yer bulacak gibi.

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Huawei Honor 9 Lite Özellikleri

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 3GB

Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5.65 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 13MP+2MP

Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Huawei Honor 9 Lite Fiyatı

Teknosa mağazalarında Honor 9 Lite için 1499 TL fiyat belirlenmiş.