PUBG Mobil Oyunu Android için Yayınlandı ! PUBG Apk indir

Çoğu oyun severin beğenerek oynadığı hayatta kalma oyunlarından birisi olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyunu, nihayet Android cihazlar için yayınlandı. Bilgisayar ortamında keyifle oynanan Pubg oyunu, oyunun yapımcısı olan Tencent Games tarafından Google Play Store mağazasında kullanıcıların indirimine sunuldu.

Hayatta kalma oyunu olan PUBG oyunu, Tencent Games tarafından Play Store’da İngilizce dil desteği ile kullanıcılara sunuldu ancak bir problem var. Play Store üzerinden bu oyunu indirmek isteyen kullanıcılar “Bu öğe hiçbir cihazınızla uyumlu değil” hatası ile karşılaştı. Bunun nedeni ise, bu oyunun henüz ülkemizin kullanımına açılmaması. Peki şimdi “”PUBG mobil oyunu nasıl indirilir” dediğinizi duyar gibiyim :) Gelin beraber inceleyelim.

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PUBG oyunu Android telefona nasıl yüklenir ?

Dilerseniz oyunun ülkemizin kullanımına açılmasını bekleyebilirsiniz, dilersenizde VPN yardımı ile oyuna hemen sahip olabilirsiniz.

Google Play Store üzerinde yer alan herhangi bir VPN uygulamasını telefonunuza indirip kurun. VPN’i aktif ettikten sonra Play Store verilerini temizleyin ve PUBG play store sayfasına giriş yapın. VPN sayesinde ülke değişikliği yaptığınız için oyunu rahatça indirebileceksiniz.

Oyunun Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.