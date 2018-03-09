Huawei P Smart Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon piyasası 2018’de de duracak gibi değil. Markalar, amiral gemilerinin yanı sıra orta segmentte ki modelleri ile de boy göstermeyi oldukça seviyor. Ülkemizde P9 ve P10 modelleri ile çıkışa geçen Huawei, P smart modeli ile de 2018 yılında adından söz ettirmek istiyor.

Çift kamerası ve 18:9 ekranı ile 2018 yılının ilgi çekecek modellerinden birisi olan Huawei P smart, ekrana çift tıkladığınızda ekran görüntüsü alma, uzun bastığınızda ise ses kaydı yapma gibi ilginç özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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Huawei P Smart Özellikleri

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 5.65 inç Full HD+ IPS LCD

5.65 inç Full HD+ IPS LCD Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Huawei P Smart Fiyatı

1.599 TL’den satışa sunulmakta.