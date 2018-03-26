Başkalarının Rehberinde Hangi isimle Kayıtlıyım, Nasıl Öğrenebilirim ?

Gün geçmiyor ki yeni bir çılgınlık daha türemesin ! Yeni bir fenomen uygulamasına daha merhaba diyin. Son günlerde hatta son saatlerde Instagram hikayelerinde “numaram bu şekilde kayıt edilmiş ” şeklinde esprili hikayelerini ekleyenleri görmüşsünüzdür.

Başkasının rehberinde hangi isimle kayıtlıyım, başkası beni rehberine nasıl kaydetmiş gibi sorularla merakını katlayan kullanıcılar uygulamanın adını ise oldukça merak etmeye başladılar. Instagram hikayesine de bu uygulamanın verdiği sonucu ekleyen kullanıcılar, arkadaşlarının ” bu programın adı ne ” sorusu ile karşı karşıya kaldı. ( Buna bende dahil )

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Rehbere hangi isimle kaydedilmişim ? Nasıl Sorgulayabilirim ?

Başkalarının sizi rehberine nasıl kayıt ettiğini öğrenmek için GetContact isimli programı telefonunuza kurmanız gerekmekte. Aşağıdaki indirme linklerinden cihazınıza indirebilirsiniz.

Android için İNDİR

iPhone için İNDİR

Programı indirten sonra numaranızı onaylama işlemi yapın. Ardından sol üstte yer alan 3 çizgili menü butonuna dokunun ve açılan pencereden isminize dokunarak sorgulama kısmına geçin. Burada mavi kutucuklar içerisinde yer alan isimler, sizi rehberine kaydeden kişilerin yazdığı isimlerdir.

Oldukça keyifli değil mi ? :)

Dilerseniz bizim çekmiş olduğumuz videoyu izleyerek daha çabucak öğrenebilirsiniz…

GET CONTACT NUMARA SİLME NASIL YAPILIR?

Get Contact uygulamasında numaranızın olmasını istemiyorsanuz yapmanız gereken birkaç ayar olabilir. GetContact numara kaldırma işlemi yapmak için programa bildirim yapmanız gerekmekte.

Buraya tıklayarak numara silme sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Numaranızı bu sayfaya girdikten sonra telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu girdikten sonra 24 saatin geçmesini bekleyin. 24 saatin ardından numaranız sistemden kaldırılacaktır.