PTT Messenger Nedir ? PTT Messenger indir

Ülkemizin Milli Posta telgraf kurumu olan PTT, şimdi de mobil mesajlaşma uygulamasına el attı. Daha öncede hayata geçirilen EPTTAvm projesinden sonra hayata geçirilen Ptt Messenger uygulamasını ilk deneyen Binali Yıldırım oldu.

Ptt Messenger nedir?

PTT Messenger uygulaması, milli ve güvenli anlık mesajlaşma özelliğini sunacak. Sesli ve görüntülülü olarak kullanıcılar arası iletişim sağlayacak olan PttMessenger ileri güvenlik teknoloji özelliğini bünyesinde barındırıyor. Milli bulut sisteminde yer alacak olan Pttmessenger, Android ve iOS platformlarında çalışabilecek.

Ptt messenger indir

messenger.ptt.gov.tr Buradaki adresten ulaşabileceğiniz messenger uygulaması Android,iOS ve masaüstü platformlar için sunulacak. Şu an için normal kullanıcılar için bu uygulamanın sunulacağı henüz soru işareti ve Android için Play Store’da bu uygulamanın bulunmadığını belirtelim. Ptt sayfasında Android için direkt olarak APK indirme linkine yer verilmiş.