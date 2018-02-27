İphone Müzik Atma

Bu yazımızda sizlere iPhone’a Müzik Atma nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. iPhone cihazlara müzik yüklemek Android işletim sistemine sahip olan cihazlara göre biraz daha karmaşık olabilir, ama sonuçta zor ve imkansız değil. iPhone’a müzik yüklemeye başlamadan önce bilgisayarınızda iTunes’in son versiyonunun yüklü olduğundan emin olun. iPhone Müzik Atma işlemini sizlere adım adım anlatmak istiyorum.

Bilgisayarınızda iTunes’i açın ve ardından iPhone’u şarj kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes’da iPhone cihazınız tanınacaktır. Eğer aşağıdaki gibi iTunes’da cihazınız görünüyorsa bu aşama tamam demektir.

Bu ekranda iPhone düğmesine basın ve açılan pencereden Müzikleri ve videoları elle yönet seçeneğini işaretleyin.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek işlem iPhone’a yüklemek istediğiniz müzikleri sürükleyerek iTunes üzerine bırakmanız. İstediğiniz müzikleri seçip attıktan sonra en son olarak “Eşzamanla” butona basıyoruz ve tüm müzikler iPhone’a atılmış oluyor.

Hata alırsanız, muhtemelen bu MP3 dosyası, düzgün indirilmemiştir. Benim youtube’dan mp3 ‘e çevirdiklerimde bu tarz sorunlar oldu. Sağlam MP3 dosyalarımda böyle sorun olmadı.

iPhone müzik atma nasıl yapılır ?

iTunes‘in en güncel sürümünü bu sayfadan indiriyoruz.

iTunes’i indirdikten ve bilgisayarımıza kurduktan sonra USB kablomuzu bilgisayara bağlıyoruz.

iTunes programını açıyoruz ve Sol üst köşede arşiv bölümünden müzikler kısmına tıklıyoruz

Müzikler kısmına bilgisayarımızdaki müzikleri sürüklüyoruz ve müzikleri işaretliyoruz

Aygıtlar kısmından cihazımızı seçip üst menünden müzik sekmesine tıklıyoruz ve Yukarda ki resimdeki Müzikleri eş zamanla kutucuğuna tık atıyoruz

Son aşamaya geldik artık Uygula tuşuna basıp müziklerimizin cihazımıza yüklenmesini bekliyoruz

Yukarıda ki 2 adımda sizlere iTunes Olmadan iPhone’a Müzik Atma konusunda yardımcı olacaktır. iOS telefonlarda müzik atma Android cihazlara göre daha farklı olduğu için uzunca süredir müzik atmayan ya da ilk defa telefonuna müzik atacaklar 2 adımı da yaparak bunu gerçekleştirebilirler. Eğer hata yaptığınız yerler olur ise bir önceki komuta dönerek nerede hata yaptığınızı bulun.

Sizlere vermiş olduğumuz adımları doğru bir şekilde uygularsanız hiç bir sorun yaşamadan telefonunuza müzik atma işinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlk adım ve ikinci adım arasında bir fark yoktur. Sadece güncel sürümün olduğuna emin olun ve ondan sonra müzik atma işlemini gerçekleştirin.