Instagram’da Hikayede Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gider Mi?

Instagram sürekli olarak bir yenilik peşinde ve bu yeniliklerde bazı kişiler için iyi bazı kişiler için de kötü oluyor. Bu son gelecek olan özellikten birisi olan “Instagramda Hikayede Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim gitmesi” olayı stalkerların canını biraz sıkacak gibi :)

Stalkerların fake profil açarak istedikleri kişileri takip etmesi halen gizemini korusa da, artık hikayelerden alınan ekran görüntüleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Instagram yapılabilecek bir çok yenilik varken neden böyle bir özellik getirmiş anlayabilmiş değilim ancak bizim Türk zekamız bunu da aşacaktır, inanıyorum :)

Instagram’a sonraki zamanlarda gelecek olan güncellemeler ile bu özellik uygulamaya entegre edilecek. Bu özellik vasıtası ile “Instagramda hikayemin ekran görüntüsünü kim almış, hikayemin ekran görüntüsünü alan kişiyi nasıl görürüm” gibi sorularda sıklıkla sorulmaya başlanacak.

Instagramda hikayemin ekran görüntüsünü alanları nasıl görürüm ?

Gelecek olan güncelleme ile birlikte ekran görüntünüzü alanları tıpkı aşağıdaki görselde olduğu gibi yakalayabileceksiniz. Instagram hikayenize bakanların olduğu listede, ekran görüntüsünü alan kişinin adının yanında ufak bir ikon olacaktır.

Instagramda hikayenin ekran görüntüsünü alınca bildirim gitmemesi için ne yapabilirim ?

İlgili hikaye görselini açtıktan sonra telefonunuzu uçak moduna alın ve hikayenin ekran görüntüsünü çekin. Bu sayede bildirim gitmeyecektir.