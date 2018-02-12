Instagram’a Başkasının Gönderisini Paylaşma Özelliği Geliyor ! (Regram)

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da, günlük milyonlarca fotoğraf paylaşılıyor ve bunlar sadece kişilerin kendilerinin göründüğü fotoğraflar olmuyor. Instagram üzerinde çoğu zaman güzel bir söz, güzel bir doğa fotoğrafı ve ilginç fotoğraflarda paylaşılabiliyor.

Bir arkadaşının veya herhangi bir Instagram sayfasının paylaşmış olduğu güzel bir sözlü fotoğrafı paylaşmak isteyen kullanıcılar, önce ekran görüntüsü alıyor ardından o fotoğrafa kesme işlemi uyguluyor ve öyle paylaşıyor. Ancak Instagram’a gelecek olan Regram özelliği ile herkese açık olarak paylaşılan bir gönderiyi kendi profilinizde kolayca paylaşa bileceksiniz.

Instagram Regram nedir ?

Instagram’a sonraki günlerde gelecek olan güncelleme ile birlikte, Instagram gönderilerine regram butonu gelecek. Bu seçenek vasıtası ile herkese açık olarak gönderisini paylaşan kişilerin gönderilerini kendi story’nizde paylaşabileceksiniz.

Başkaları tarafından kendi gönderilerinizin paylaşılmasını istemiyorsanız, ayarlar kısmından bu seçeneğini kapatabileceksiniz. Instagram’a bu özelliğin ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi yok. Bu özellik sayesinde Instagram’da başkasının fotoğrafını kendi profilinde paylaşma özelliği çile olmaktan çıkacak ve kolay bir yapıya bürünecek.