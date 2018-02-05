Instagram Hikaye’de Yazı Paylaşma

Instagram üzerinden gelen yenilikler birçok kullanıcı tarafından severek takip edilmekte. Instagram ekibi genellikle getireceği yenilikleri hikaye kısmında tercih ediyor. Bu yeniliklerden birisi de birçok kullanıcının işini kolaylaştıracağa benziyor.

Çoğu Instagram kullanıcısı Instagram hikayesinde bir fotoğraf değilde bir söz paylaşmak istediğinde mecburen kamerayı kapatıp siyah bir fotoğraf elde edip üzerine yazı yazmaya çalışıyordu. Instagram’da bunu fark etmiş olmalı ki, hikaye kısmında sadece yazı yazabileceğiniz ve arka planların bulunduğu bir bölüm oluşturdu. Bu sayede artık şekilden şekile girerek arka plan çekimi yapmayacaksınız, kolayca yazı yazabileceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağız?

Instagram’da hikayede nasıl yazı paylaşılır ?

Durum paylaşımlarını genelde Facebook üzerinden yaparız ancak hoşumuza giden bir söz olduğunda bunu illa ha ki Instagram hikayesinde de paylaşmak isteriz. İşte bu durumda hikaye kısmındaki YAZI kısmını kullanarak bu isteğinizi karşılayabilirsiniz.

Instagram hikaye ekleme kısmına eriştikten sonra sola kaydırma işlemi yaparak YAZI kısmına ulaşın ve burada paylaşmak istediğiniz yazıyı yazın. Ardından üst kısımda yer alan yazı tipleri arasında geçiş yaparak tercihinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz de sol alt kısımda yer alan buton sayesinde de renk geçişlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Normal, Daktilo, Modern, Neon, Kalın yazı tiplerinden istediğiniz seçerek hikayenizi paylaşabilirsiniz.

Instagram hikayede yazı paylaşma kısmı yok ?

Böyle bir sorunla karşılaştığınızda uygulamanızı güncellemeyi deneyin. Play Store veya App Store üzerinden Instagram sayfasına ulaşın ve buradan uygulamanın son güncellemesini yapın.