Huawei Honor Modelleri Nasıl, Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek ?

Huawei, P modelleri ile Türkiye’de kendini göstermeye başladı. Huawei’nin yan üreticisi olan Honor, sunmuş olduğu fiyat / performans ürünleri ile kullanıcılarını mest ediyor. Asya’da iyi satış rakamlarına ulaşan Huawei, P modellerinin Türkiye’de tercih edilmesi nedeniyle Honor modelleri ile de Türkiye pazarına getirmeyi planlıyor.

Asya’da istediği başarıları elde eden Honor, Türkiye pazarında da aynı hedefleri hedefliyor. Kısa süre sonra Teknoloji marketlerinde görebileceğimiz Honor modelleri, bakalım Huawei’nin P modelleri kadar ilgi görecek mi ?

Huawei Honor Modelleri Nasıl ? Hangi modeller var ?

Huawei Enjoy 8 özellikleri

5,99 inç HD+ (1440 x 720 piksel) 18: 9 FullView ekran, 2.5D kavisli cam

4GHz / 1.8GHz sekiz çekirdekli işlemci

3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili bellek, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

Android 8.0 (Oreo)

Çift sim kart desteği

LED flaşlı 13MP arka kamera, 2 MP ikinci kamera

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 158.3 × 76.7 × 7.8 mm; Ağırlık: 164g / 153g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

2.900 mAh pil

Huawei Honor 6 özellikleri:

Çıkış Tarihi: Haziran 2014

Ölçüleri (mm): 139.80 x 68.80 x 6.50

Ağırlık(g): 135.00

Batarya: 3000 mAh ve Çıkarılabilir Batarya

Renk Seçenekleri: Siyah ve Beyaz

Ekran: 5 inç, 1080×1920 ve Piksel Yoğunluğu 441 PPI

İşlemcii: 1.3 GHz Octa-Core

RAM: 3 GB

Dahili Hafıza: 16 GB ve Arttırılabilir Hafıza (64 GB Max)

Kamera: Ön Kamera 5 MP ve Arka Kamera 13 MP

İşletim Sistemi (OS): Android 4.4.2

Bağlantı: Wifi, 3G, 4G LTE ve GSM/ CDMA GSM, Bluetooth

NFC: Yok

SIM Tipi: Micro-SIM

Huawei Honor 8 Teknik özellikleri

– 5.2 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlük

– 8 Çekirdekli HUAWEI Hisilicon Kirin 950

– 2x12MP arka kamera (dual kamera alt yapısı), 8.0MP ön kamera

– 4GB RAM, 64GB dahili bellek

– Android 6.0 İşletim sistemi