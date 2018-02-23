Huawei Honor Modelleri Nasıl, Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek ?

Huawei, P modelleri ile Türkiye’de kendini göstermeye başladı. Huawei’nin yan üreticisi olan Honor, sunmuş olduğu fiyat / performans ürünleri ile kullanıcılarını mest ediyor. Asya’da iyi satış rakamlarına ulaşan Huawei, P modellerinin Türkiye’de tercih edilmesi nedeniyle Honor modelleri ile de Türkiye pazarına getirmeyi planlıyor.
Asya’da istediği başarıları elde eden Honor, Türkiye pazarında da aynı hedefleri hedefliyor. Kısa süre sonra Teknoloji marketlerinde görebileceğimiz Honor modelleri, bakalım Huawei’nin P modelleri kadar ilgi görecek mi ?
Huawei Honor Modelleri Nasıl ? Hangi modeller var ?
Huawei Enjoy 8 özellikleri
5,99 inç HD+ (1440 x 720 piksel) 18: 9 FullView ekran, 2.5D kavisli cam
4GHz / 1.8GHz sekiz çekirdekli işlemci
3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili bellek, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
Android 8.0 (Oreo)
Çift sim kart desteği
LED flaşlı 13MP arka kamera, 2 MP ikinci kamera
8MP ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar: 158.3 × 76.7 × 7.8 mm; Ağırlık: 164g / 153g
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
2.900 mAh pil
Huawei Honor 6 özellikleri:
Çıkış Tarihi: Haziran 2014
Ölçüleri (mm): 139.80 x 68.80 x 6.50
Ağırlık(g): 135.00
Batarya: 3000 mAh ve Çıkarılabilir Batarya
Renk Seçenekleri: Siyah ve Beyaz
Ekran: 5 inç, 1080×1920 ve Piksel Yoğunluğu 441 PPI
İşlemcii: 1.3 GHz Octa-Core
RAM: 3 GB
Dahili Hafıza: 16 GB ve Arttırılabilir Hafıza (64 GB Max)
Kamera: Ön Kamera 5 MP ve Arka Kamera 13 MP
İşletim Sistemi (OS): Android 4.4.2
Bağlantı: Wifi, 3G, 4G LTE ve GSM/ CDMA GSM, Bluetooth
NFC: Yok
SIM Tipi: Micro-SIM
Huawei Honor 8 Teknik özellikleri
– 5.2 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlük
– 8 Çekirdekli HUAWEI Hisilicon Kirin 950
– 2x12MP arka kamera (dual kamera alt yapısı), 8.0MP ön kamera
– 4GB RAM, 64GB dahili bellek
– Android 6.0 İşletim sistemi