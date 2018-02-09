Google Maps Go Nedir, Nasıl Kullanılır ?

Google Maps Go uygulaması mevcut Google Haritalar uygulamasının sunduğu hemen hemen tüm özellikleri sunan sadece belirli özelliklerin kısıtlandırıldığı mobil veri ve pil ömründen yüksek tasarruf sağlayan Google’ın sadeleştirilmiş yeni harita uygulamasıdır.

Eski ve biraz ağır çalışan akıllı telefonlarda GPS özelliğinin aktif edilmesiyle birlikte artık telefon tamamen kullanılmaz duruma geliyor ve mevcut harita uygulamasında belirli bir konumun takibini yapamıyorduk. Google Maps Go uygulaması ile birlikte mevcut harita görünümünü aynı şekilde kullanmaya devam edebilir sadece arka planda çalışan ya da cihazda yedeklenen bazı dosyalara erişemezsiniz.

Android 4.1 ve üzeri işletim sistemi kullanan tüm cihazlarda Google Maps Go uygulaması kullanılabiliyor. Ancak uygulama Google Play üzerinden ülkemizde indirilemiyor sadece gelişmekte olan 70 ülke kullanıcıları için doğrudan indirilebilir durumda ancak Google Maps Go uygulamasının APK dosyasını indirerek cihazınıza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Mevcut Google Haritalar uygulaması ile yapabildiğiniz herşeyi daha sade versiyonu olan Google Maps Go uygulaması ile yapmaya devam edebiliyorsunuz. Anlık konumuzun takibini yapabilir herhangi bir konum belirleyerek araç içerisinde sesli yönlendirmeler ile yol tarifi alabilirsiniz. Sadece araç içerisinde değil yaya ya da herhangi bir toplu taşıma içerisinde yine kullanabilirsiniz. Google Haritalara getirilen daha sosyal özellikler yine aynı şekilde Google Maps Go uygulaması ile aynı şekilde kullanılmaya devam edilebiliyor.

Google Haritalarda mevcut olan gerçek sokak görünümlerini bu uygulama ile görüntülemeye devam edebiliyor ve yine anlık trafik bilgisine ulaşabiliyorsunuz.