E-Devlet Şifremi Unuttum – Şifremi Nasıl Öğrenebilirim, Ne Yapmam Lazım ?

E-devlet üzerinden tüm işlemlerimizi kolaylık yapabiliyoruz. Bu kolaylığın internet üzerinden bizlere sağlanması ile birlikte internetin hayatımızı kolaylaştırdığı gerçeği daha da önem kazanmaya başladı. E-devlet üzerinden en son sunulan Soy ağacı sorgulaması ile de E-devlet daha da kıymetli bir hale geldi.

E devlet şifremi nasıl yenilerim, e-devlet şifremi unuttum gibi sorular şifresini ilk alan kişiler tarafınca unutulabilir. İlk kez PTT üzerinden şifrelerini alan kullanıcılar ilk girişte bu şifresini değiştirmek durumunda olduğu için zamanla bu şifrelerini unutabiliyorlar.

E-devlet şifremi unuttum

e-Devlet şifre yenileme yapmak için aşağıda listelediğimiz adımlardan birini yapabilirsiniz:

PTT şubelerinden E-devlet için yeni şifre talep edebilirsiniz, (4 TL işlem ücreti)

E-devlet iletişim numarası olan 160’ı arayarak,

Eğer E-devlet profilinize daha önce cep telefonu onayı yaptıysanız, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifrenizi sıfırlayabilirsiniz,

E-devlet profilinizde e-posta onayı yaptıysanız, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

Eğer bir banka hesabınız var ise banka hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Banka hesabınızın uygulamasından E-devlete şifresiz giriş yapabilirsiniz.

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifreSifirlama Buradaki adresten ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.