Telefon Ekranı Televizyona Nasıl Bağlanır ?

Cep telefonu ekranını eğer akıllı televizyon kullanıyorsanız televizyon ekranına yansıtabilir telefonunuzdan görüntülediğiniz fotoğraf ve videoları eş zamanlı olarak televizyondanda görüntüleyebilirsiniz.

Telefon ile Televizyon Nasıl Birbirine Bağlanır ?

Televizyon ya da akıllı telefonunuzun markası ne olursa olsun istediğiniz marka akıllı televizyon ile istediğiniz marka akıllı televizyon ekranını birbirine bağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey her iki cihazında aynı WiFi ağına bağlı olması yeterlidir. Android telefonlarda yer alan Screen Mirroring özelliği sayesinde telefon ekranını televizyon ekranına bağlamanız çok basit ve hızlı bir şekilde olabilir.

WiFi birbirinden bağımsız cihazları birbirine bağlama konusunda yardımcı oluyor bu konuda yine televizyon markasının mevcut uygulamasını kullanarak sadece ekran görüntüsü paylaşımı yapmaktan ziyade daha işlevsel olarakta kullanabilirsiniz. Örneğin Beko mobil uygulamasını telefonunuza kurdunuz ve WiFi yardımıyla uygulama ile televizyon bağlantısını gerçekleştirdiniz bu şekilde telefonunuzu ister televizyonunuzun tarayıcısında klavye olarak kullanabilir ister kumande yerine telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Eğer televizyonunuz akıllı değil ise çeşitli akıllı kutular yardımıyla televizyonunu akıllı bir televizyon yapabilir ve belirttiğimiz şekilde yine çeşitli bağlantılar ile telefon ekranını televizyona bağlayabilirsiniz.

Iphone telefonların ekran görüntüsünü televizyona aktarmak ise Android cihazlarda olduğu gibi çok basit değil sadece App Store üzerinde kullandığınız marka televizyonun uygulaması bulunuyorsa ve uygulama içerisinde görüntü aktarma seçeneği yer alıyorsa görüntü aktarma işlemi yapılabilir aksi durumda ise tek seçenek olarak Apple Tv kullanmanız gerekecektir. Apple Tv kullanarak hem iPhone hem de iPad modellerini ister kablosuz isterseniz kablolu olarak görüntü aktarımı sağlayabilirsiniz.