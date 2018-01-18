Bi rahat rahat takıldığımız Instagram vardı ancak buraya da gelen son görülme özelliği burayı da artık rahat rahat kullanamamıza neden olacak gibi :) Neyse ki Instagram DM son görülme kapatma yöntemini kullanarak son görülme zamanınızı kolayca kapatabilirsiniz.

Instagram uygulamasına gelen son güncellemede yer alan Instagram DM son görülme zamanı özelliği, şimdiden birçok kişiye sorun yaratacak gibi. Facebook, WhatsApp uygulamalarında yer alan son görülme özelliği, Instagram’da yoktu ancak Mark Zuckerberg rahat durmadı ve buraya da son görülme özelliğini getirdi. Allah’tan bu özelliği kapatma özelliğini de unutmamışlar.

Instagram son görülme özelliği nerede ?

Instagram DM mesajlarının olduğu kısmına girdiğinizde, mesajlaştığınız kişilerin isimlerinin yanında yer alan zamanlar, son görüldükleri zamandır.

Instagram’da son görülme zamanlarını göremiyorum ?

Eğer bu özellik henüz sizde yoksa bu uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir. Play Store veya App Store’a giriş yaparak bu uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.

Instagram Son görülme zamanı nasıl kapatılır ?

Instagram uygulamasında Ayarlar kısmına giriş yapın ve burada yer alan “Hareket Durumunu Göster” seçeneğini deaktif hale getirin.